Frauen-EM: Riesen-Frust bei Frankreich-Stars!

Die französischen Spielerinnen kauerten minutenlang am Boden, nach dem dramatischen EM-Aus flossen bittere Tränen. Er spüre „Enttäuschung und Traurigkeit für die Mädchen, die alles gegeben haben“, sagte Trainer Laurent Bonadei: „Ich dachte, wir hätten das Schlimmste hinter uns, als wir gegen diese auf zehn reduzierte Mannschaft das erste Tor erzielten. Man muss anerkennen, dass die deutsche Mannschaft ein heroisches Spiel gemacht hat.“

Für Frankreich endete das Viertelfinale bei der Frauen-EM in der Schweiz mit einem bitteren Aus im Elfmeterschießen gegen Deutschland. Im Anschluss sprach Selma Bacha in der Mixed Zone über die Partie - und war bedient: „Sie (Deutschland, Anm. d. Red.) haben in der Offensive nichts geboten. Ja, sie haben verteidigt, sie waren aggressiv, aber wir haben sie von Anfang bis Ende dominiert. Jetzt sind sie weiter.“