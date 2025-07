Frauen-EM: Rückendeckung nach Kurios-Rot: "Das ist nicht Kathy"

Deutschland zieht in Unterzahl nach Elfmeterschießen dramatisch ins Halbfinale der Frauen-EM ein. Turnierfavorit Spanien wartet im Halbfinale - doch verstecken müssen sich die DFB-Frauen nicht. Die SPORT1-Kolumne von Anja Mittag.

Deutschland zieht in Unterzahl nach Elfmeterschießen dramatisch ins Halbfinale der Frauen-EM ein. Turnierfavorit Spanien wartet im Halbfinale - doch verstecken müssen sich die DFB-Frauen nicht. Die SPORT1-Kolumne von Anja Mittag.

was war das für ein emotionales und dramatisches Viertelfinale der deutschen Frauen gegen Frankreich! Ich bin am Ende der Partie nervös vor dem Fernseher hin und her gelaufen. Da bin ich sprachlos geworden, wie das Spiel im Elfmeterschießen von Deutschland gewonnen wurde. Einfach Wahnsinn.