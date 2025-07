Frauen-EM: Seine kontroverse Entscheidung veränderte alles

Nach vielen Jahren voller Enttäuschungen dreht Frankreich bei der laufenden Frauen-EM auf. In Gang gesetzt hat dies der Nationaltrainer mit einer kontroversen Entscheidung. Doch es finden sich auch Schwächen, die den DFB-Frauen im Viertelfinale zugutekommen können.

Vor Frauen-EM: Frankreich erhält neues Gesicht

Doch seine Worte zeigen auch, dass unter ihm bei Frankreich wirklich eine neue Ära begonnen hat. Denn über viele Jahre zählte das Team, das oft zahlreiche Spielerinnen des damaligen Serien-Champions-League-Siegers Olympique Lyon in den eigenen Reihen hatte, zu den absoluten Topfavoriten.

Das war diesmal anders. Vor dem EM-Start wurde Spanien und England doch deutlich mehr zugetraut, da bei Frankreich keiner so recht wusste, wo das Team steht.

Zwar verfügten Les Bleus schon in der Vergangenheit über viele talentierte Spielerinnen – doch als eine echte Einheit hatte sich Frankreichs Startruppe in den vergangenen Jahren selten präsentiert.

„Ungerechtigkeit“: Superstar Renard aussortiert

Neben Wendie Renard, die sonst die Rolle als Abwehrchefin eingenommen hatte, durften mit Eugénie Le Sommer und Kenza Dali zwei weitere langjährige Stützen nicht mit in die Schweiz reisen. Insgesamt wurde damit eine kombinierte Erfahrung von 444 Länderspielen kurzerhand aussortiert.

Vor allem Renard, die von ihrer Ausbootung laut eigener Aussage erst durch die Pressekonferenz des Trainers erfuhr, wollte dies nicht auf sich sitzen lassen. „Nur Gott weiß, warum ich nicht in diesem Kader stehe“, äußerte sie sich in einem Interview mit Martinique La Première : „Es herrscht Unverständnis und Ungerechtigkeit.“

Die 34-Jährige gewann im Laufe ihrer Karriere bereits achtmal die Champions League – ein Les Bleus ohne Renard galt bis zur EM-Nominierung als unvorstellbar. In 168 Länderspielen erzielte sie 39 Tore und übernahm zahlreiche Jahre Verantwortung als Kapitänin.

Nationalmannschaft? Bonadei baut auf Zukunft

Doch Bonadei wollte einen Neuanfang wagen. Es sei keine Wahl „gegen die Spielerinnen, sondern für die Zukunft der französischen Nationalmannschaft“. Und er scheint recht zu behalten, wenn man die bisherigen Auftritte der Französinnen in der Schweiz betrachtet.

Die Mannschaft spielte sich in der Todesgruppe D mit maximaler Punkteausbeute ins Viertelfinale. Mit 11 Treffern erzielte Frankreich zudem so viele Treffer wie England – nur Spanien traf mit 14 Toren häufiger.

Frauen-EM: Les Bleus beeindrucken mit Offensivkraft

Falls es eine kleine Schwäche gibt, ist diese eher in der Defensive zu suchen. Dort dürfen in der Innenverteidigung mit Alice Sombath und Thiniba Samoura zwei 21-Jährige ran – und zumindest Letztere hat in der Gruppenphase die eine oder andere Unsicherheit offenbart.