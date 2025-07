Frauen-EM: Sie lässt die Fußball-Welt staunend zurück

Sie verblüfft die Fußball-Welt

Signe Gaupset macht sich bei der Frauen-EM in der Schweiz zur Rekordhalterin. Die junge Norwegerin gilt als riesiges Talent und sieht in ihrem Spiel Ähnlichkeiten zu einem männlichen Superstar. Ihre Klasse lässt in Norwegen eine Debatte aufkommen.