Frauen-EM: Skurriler Elfmeter beschäftigt Frankreich

Amel Majri scheitert im Elfmeterschießen gegen Deutschland an Ann-Katrin Berger. Die Art ihrer Ausführung sorgt für eine Menge Schlagzeilen.

Zumeist ist es der letzte vergebene Versuch in einem Elfmeterschießen, der sich ins Gedächtnis brennt. Doch nach dem denkwürdigen Aus im EM-Viertelfinale gegen Deutschland beschäftigte sich Frankreich weniger mit Alice Sombath, die entscheidend an Ann-Katrin Berger gescheitert war . Vielmehr stand Amel Majri, die als erste Schützin nicht getroffen hatte, mit ihrem sehr eigenwilligen Versuch im Fokus.

„Der Elfmeter von Amel Majri und dieser Anlauf sind beispiellos in der Geschichte“, schrieb der bekannte französische Fußball-Podcaster Scipion auf X.

Skurriler Elfmeter-Anlauf beschäftigt Frankreich

Linksfüßerin Majri war weit rechts vom Ball losgelaufen und bewegte sich zunächst quasi parallel zur Torlinie. Dann bog sie leicht nach links ab, verlor bei der Drehung zum Ball jegliches Tempo und schoss aus einem schwierigen Winkel zum Ball halbhoch in die von Berger aus linke Ecke.

Die französische Tageszeitung Le Figaro beschrieb die Szene als „grotesk“, das Onlinemagazin So foot nannte den Anlauf „unwahrscheinlich“, und das Netz war sofort in heller Aufruhr. „Mehr braucht es nicht, um die sozialen Netzwerke in Brand zu setzen“, fasste RMC Sport treffend zusammen.