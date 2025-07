Frauen-EM: So hart ist Deutschlands Weg zum Titel

Die DFB-Frauen haben bei der EM in der Schweiz den Gruppensieg deutlich verpasst. Der Weg zum erhofften Titel ist dadurch ein äußerst steiniger.

Durch die 1:4-Klatsche im letzten Gruppenspiel gegen Schweden haben die DFB-Frauen den ersten Platz in Gruppe C bei der EM in der Schweiz klar verpasst. Deswegen wird der Weg zum Titelgewinn nun umso schwieriger.