Frauen-EM: So sieht der Gwinn-Plan aus

Giulia Gwinn arbeitet nach ihrer Knieverletzung bereits an ihrem Comeback. Zugleich wird sie die DFB-Frauen bei der EM unterstützen, wie Bayern-Direktorin Bianca Rech bei SPORT1 bestätigt.

Zugleich kündigte die Direktorin der Frauenfußball-Abteilung des FC Bayern München auch an, dass die Kapitänin zum letzten Gruppenspiel am Samstag gegen Schweden in Zürich (21 Uhr im LIVETICKER) wieder zu den DFB-Frauen reisen wird.