Frauen-EM: Ausgerechnet Berger! Deutscher Titeltraum geplatzt

Deutschland und Spanien liefern sich bei der Frauen-EM ein dramatisches Halbfinale. Die Entscheidung fällt erst in der Verlängerung. Ann-Katrin Berger patzt dabei entscheidend.

Was für ein Krimi, was für ein Drama! Deutschland ist bei der Frauen-Europameisterschaft in der Schweiz im Halbfinale gegen Spanien ausgeschieden.