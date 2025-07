Ein Kuss, der jetzt in neuem Licht steht

Das bislang letzte Duell im Februar verlief für Pernille Harder durchaus schmerzhaft. Als die letzten Minuten der Nations-League-Begegnung zwischen Dänemark und Schweden von der Uhr tickten, half die dänische Stürmerin bei der Verteidigung einer Ecke im eigenen Strafraum aus. Dann krachte es, der Arm einer Gegenspielerin landete in ihrem Gesicht.

Neben einer Rippenprellung und einer blauen Nase musste Harder zu allem Überfluss auch noch das Geschirr abwaschen. So lautete der Wetteinsatz zwischen den beiden: Wer verliert, wäscht ab. Und diesmal, bei der EM?

Harder schlug im SID -Doppelinterview vor, die Verliererin des Duells zwischen Dänemark und Schweden in der deutschen Gruppe C könnte „eine ganze Woche das Essen machen”, doch Eriksson konterte lachend: „Ich weiß nicht, ob ich möchte, dass du für mich kochst.”

Ein Kuss, der um die Welt ging

„Wir träumen groß“

Doch beim Wiedersehen am Freitag (ab 18.00 Uhr im LIVETICKER) in Genf steht mehr auf dem Spiel als der Küchendienst in der gemeinsamen Wohnung. „Die Wahrscheinlichkeit, dass wir beide weiterkommen, ist nicht sehr hoch“, sagte Eriksson angesichts der weiteren Vorrundengegner Deutschland und Polen. Dabei haben beide hohe Ziele.