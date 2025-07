Frauen-EM: Verwirrung! Kommentatorin rätselt über Platzverweis

Kommentatorin rätselt über Platzverweis

In der Übertragung der ARD lief noch die Wiederholung einer isländischen Chance, ehe die Kamera Antonsdottir zeigte, die in Richtung der Katakomben lief.

ARD-Kommentatorin Stephanie Baczyk rätselte, was auf dem Platz passiert war. „Wir waren gerade so vertieft hier, was die Wiederholung der Szene eben angeht. Wir müssen in Ruhe auflösen“, erklärte Baczyk.