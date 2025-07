In Überzahl: Perfekter EM-Auftakt für Finnland

Die Fußballerinnen von Finnland sind mit einem Sieg in die Europameisterschaft in der Schweiz gestartet.

Die Mannschaft von Trainer Marko Saloranta setzte sich am Mittwoch in Thun in Überzahl 1:0 (0:0) gegen Island durch und übernahm damit Platz eins in der Gruppe A. Für die Skandinavierinnen war es der erste EM-Sieg seit 16 Jahren. Damals gewann Finnland bei der Heim-EM 2009 sowohl gegen Dänemark (1:0) als auch die Niederlande (2:1).

Island verliert Bayern-Kapitänin

Nach der ersten Begegnung des Turniers steigt am Abend (21 Uhr) das offizielle Eröffnungsspiel. Gastgeber Schweiz trifft dabei in Basel auf Norwegen. Die deutsche Mannschaft startet am Freitag (21 Uhr/jeweils ARD und DAZN) in St. Gallen gegen Polen in die EM.