Frauen-EM: Viertelfinale England vs. Schweden heute live im TV, Stream und Ticker

Im zweiten Viertelfinale bei der Frauen-EM in der Schweiz fordern die Titelverteidigerinnen aus England den Deutschland-Schreck Schweden heraus.

Am Donnerstagabend kommt es bei der Frauen-EM in der Schweiz beim zweiten Viertelfinale zum Duell zwischen den Titelverteidigerinnen aus England und dem Schrecken der DFB-Frauen aus Schweden ( 21 Uhr im LIVETICKER ).

Auch die Engländerinnen zeigten sich zuletzt in Torlaune und besiegten Wales mit 6:1. Nach der Auftakt-Niederlage gegen Frankreich (1:2) reichte es am Ende aber nur zu Rang zwei in der Gruppe D.