Frauen-EM: Wir verlieren eine absolute Leaderin

Giulia Gwinns Verletzung ist tragisch

Die Verletzung von Giulia Gwinn ist tragisch, auch in der Entstehung: Sie vereitelte mit dem Tackling eine hochkarätige Torchance. Man sah sofort, wie das linke Knie etwas hinterherzieht - in der Zeitlupe wird das dann noch deutlicher. Ich habe richtig mit ihr mitgelitten, man fühlt einfach mit. Gerade auch vielen ihrer Teamkolleginnen war in dem Moment bestimmt direkt bewusst: „Sch****, die hat schon zwei Kreuzbandrisse hinter sich.“ Der Schock stand den Spielerinnen ins Gesicht geschrieben. Wie aber auch alle gleich für sie da waren, war sehr herzlich und zeigt auch, was sie in der Mannschaft für einen Stellenwert hat.