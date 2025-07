Gwinn-Vertreterin Wamser: Lob für das "Energiebündel"

Rechtsverteidigerin Wamser hatte bei ihrem unverhofften EM-Debüt unbekümmert aufgespielt und nicht nur ihre Mitspielerinnen überzeugt. Man habe gesehen, "warum sie im Kader ist und dass ihre Auswahl definitiv richtig war. Ich bin sehr zufrieden mit ihr", sagte Bundestrainer Christian Wück über die Newcomerin, die in diesem Sommer von Eintracht Frankfurt zu Bayer Leverkusen gewechselt ist.

Nervosität war Wamser in ihrem erst dritten Länderspiel nicht anzumerken. Sowohl an Jule Brands Traumtor zur Führung als auch am 2:0 durch Lea Schüller war die schnelle Außenspielerin nach ihrer Einwechslung kurz vor der Pause beteiligt. "Carlotta ist einfach ein unfassbares Energiebündel auf dem Platz", sagte Laura Freigang über ihre Mitspielerin, die inzwischen von der offensiven auf die defensive Außenbahn gerückt ist.