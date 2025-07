Vor Dänemark-Spiel: Gwinn schickt Botschaft an DFB-Frauen

„Ich glaube an euch!!!“, schrieb die 26-Jährige am Vormittag vor der Partie gegen Dänemark in Basel (18 Uhr) auf ihrem Instagram-Account.

Wegen einer beim Auftakt gegen Polen (2:0) erlittenen Innenbandverletzung am Knie war die Rechtsverteidigerin in Absprache mit ihrem Verein FC Bayern am Sonntag aus dem Teamquartier in Zürich abgereist, um sich in München behandeln zu lassen.