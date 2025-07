DFB-Frauen: So geht es für Gwinn jetzt weiter

Nach ihrem verletzungsbedingten EM-Aus wird Kapitänin Giulia Gwinn das DFB-Teamquartier in Zürich am Sonntag verlassen.

Die 26-Jährige kehrt in Absprache mit ihrem Verein FC Bayern nach München zurück, um sich dort nach ihrer Innenbandverletzung im linken Knie in Behandlung zu begeben, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Samstagabend mitteilte.