Wann es Gewissheit bei Giulia Gwinn geben wird

„Nach unserem Kreis waren wir alle noch einmal in der Kabine und haben Giulia in den Arm genommen“, berichtete der Coach nach dem 2:0 (0:0) gegen Polen in der ARD: „Morgen gibt es ein MRT. Das Knie ist betroffen. Wir drücken alle die Daumen, dass es vielleicht doch nicht so schlimm ist.“