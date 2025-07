EM-Heldin widmet Titel verstorbenem Opa

„Zwei Tage vor dem größten Turnier meines Lebens bist du gegangen“, schrieb die 24-Jährige bei Instagram: „Es bricht mir das Herz, dass du mich bei meinem ersten großen Turnier nicht für unser Land auflaufen sehen konntest. Davon hast du für mich geträumt, darüber haben wir so oft gesprochen.“

Hampton wird zur EM-Heldin

Hampton hatte im Finale gegen Spanien (3:1 i.E.) unter anderem im Elfmeterschießen zwei Schüsse gehalten. Einen Tag später veröffentlichte sie in den sozialen Netzwerken ein Foto, auf dem das Wort „Grandpa“ in den Kragen ihres Trikos eingestickt war.

Daneben schrieb sie emotionale Worte. „Tief in meinem Inneren weiß ich, dass du immer noch da warst. Ich habe dich bei mir gespürt. Im Tunnel. Auf dem Platz. In den schwierigen Momenten. Ich habe dich in Gedanken gehört, wenn ich Kraft brauchte. Ich hoffe, ich habe dich stolz gemacht, Opa. Ich habe dich jede Minute getragen. Und das werde ich immer tun. Ich habe es geschafft. Wir haben es geschafft.“