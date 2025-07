Kaum Pause: Berger vor Rückkehr in den Ligaalltag

Schon in der kommenden Woche wird es für die DFB-Torhüterin wieder ernst in den USA.

Knapp eine Woche nach dem EM-Aus der deutschen Fußballerinnen im Halbfinale muss sich Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger schon wieder im Ligaalltag zurechtfinden. "Ich habe nur bis Montag Urlaub, dann spiele ich nächsten Freitag schon wieder in der Liga. Ich versuche, abzuschalten und die schönen Dinge in Erinnerung zu behalten", sagte die 34-Jährige der Sportschau zufolge.

Am kommenden Freitag (Ortszeit) ist Berger beim Restart der US-Liga mit Gotham FC bei den Chicago Red Stars gefordert, dem neuen Team ihrer DFB-Kollegin Kathrin Hendrich. Bergers Klub aus New York steht nach 13 Partien auf dem achten Tabellenplatz. Zuvor wird Berger aber noch ihre Verlobte unterstützen: Die englische Nationalspielerin Jessica Carter spielt am Sonntag (18.00 Uhr/ZDF und DAZN) mit dem Titelverteidiger im EM-Finale gegen Spanien, das in der Vorschlussrunde gegen Deutschland gewann (1:0 n.V.).

Für die meisten deutschen Nationalspielerinnen steht vor der Saisonvorbereitung in den Klubs dagegen Erholung an. Am 30. August findet der Supercup statt, wenn der Double-Gewinner FC Bayern in Karlsruhe auf den VfL Wolfsburg trifft. Eine Woche später beginnt die Bundesliga, das Eröffnungsspiel zwischen den Bayern und Bayer Leverkusen steigt am 6. September in der Allianz Arena. Anfang Oktober beginnt die neue Ligaphase der Champions League.