Kein "Familienduell" zwischen Harder und Eriksson

SID 04.07.2025 • 17:08 Uhr Die schwedische Abwehrspielerin Eriksson muss bei der EM für das Gruppenspiel gegen Dänemark um ihre Verlobte passen.

Das mit Spannung erwartete „Familienduell“ in der deutschen Gruppe C bei der Fußball-EM zwischen Pernille Harder und ihrer Verlobten Magdalena Eriksson fällt aus. Zwar führt Harder die dänische Nationalmannschaft in Genf (ab 18.00 Uhr im Liveticker) wie erwartet als Kapitänin aufs Feld, Gegner Schweden muss allerdings auf Eriksson verzichten.

Die Abwehrspielerin, die wie Harder beim FC Bayern unter Vertrag steht, hatte wegen einer Überlastungsreaktion in den vergangenen Tagen nicht voll trainieren können.

Stattdessen rückt in Linda Sembrant eine andere Münchnerin in das Abwehrzentrum neben Nathalie Björn. Das Duo hatte bereits beim 6:1 im jüngsten Nachbarschaftsduell mit Dänemark im Juni in der Nations League zusammen verteidigt.

Beim letzten Duell wurde es ruppig

Auch damals war Eriksson ausgefallen. Das bislang letzte Aufeinandertreffen zwischen ihr und Harder hatte es im Hinspiel in der Nationenliga im Februar (2:1) gegeben, als Eriksson ihrer Lebensgefährtin eine Rippenprellung und eine blaue Nase verpasste.

Neben Eriksson muss Schweden auch auf Starstürmerin Fridolina Rolfö verzichten. Die frühere Wolfsburgerin laboriert an einer Bänderverletzung im Fuß und wird durch Madelen Janogy von der AC Florenz vertreten. Im Mittelfeld erhielt Bayern-Spielerin Julia Zigiotti Olme den Vorzug vor Hanna Bennison (Real Madrid).