Kein "Wunder von Bern": Spanien beendet Schweizer EM-Märchen

Der Weltmeister steht erstmals seit 28 Jahren in einem EM-Halbfinale. Dort geht es gegen Deutschland oder Frankreich.

Topfavorit Spanien hat das EM -Märchen der Schweiz humorlos beendet. Die Weltmeisterinnen zogen gegen den leidenschaftlich kämpfenden Gastgeber durch ein glanzloses 2:0 (0:0) erstmals seit 28 Jahren in ein EM-Halbfinale ein.

Spanien möglicher deutscher Halbfinalgegner

„Spanien überlebt die Qual“, titelte die As : „La Roja hat den Fluch der letzten Zeit bei der Europameisterschaft gebrochen. Sie schlugen die Schweiz - wenn auch unter Schmerzen - und machten einen Riesenschritt in Richtung Titeltraum.“

Am Mittwoch wartet nun in Zürich der Sieger des Duells zwischen Deutschland und Frankreich. Das DFB-Team wäre zumindest auf dem Papier klarer Favorit: In acht Vergleichen hat Spanien nie gewonnen, zuletzt siegte Deutschland 2024 im Duell um Olympia-Bronze 1:0.