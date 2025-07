Krasser wird es nicht: DFB-Star mit Elfer-Beichte!

Die Mittelfeldspielerin hatte entscheidenden Anteil am Einzug ins EM-Halbfinale - obwohl sie durchaus auch zur tragischen Figur hätte werden können.

Nüskens Spiel im Schnelldurchlauf: Erst geriet sie mit dem deutschen Team nach einer bizarren Szene in Unterzahl und Rückstand . Dann erzielte sie völlig unverhofft den Ausgleich. In der zweiten Halbzeit vergab sie einen Strafstoß, der die 2:1-Führung bedeutet hätte. Im Elfmeterschießen wollte sie nicht noch einmal antreten. Doch sie musste. Und traf.

„Ich wollte eigentlich gar nicht“

Kein Wunder, dass sie im Interview nach der Partie kurz Tränen in den Augen hatte. Die ersten Fragen im ZDF beantwortete die Spielerin des FC Chelsea mit brüchiger Stimme.

„So ein Spiel habe ich noch nie mitgemacht“, sagte Nüsken: „Wir hätten es eher entscheiden können, mit meinem Elfmeter. Aber ich bin so dankbar, dass sich die Mannschaft aufgerafft hat. Was wir für eine Energieleistung gezeigt haben, ist unfassbar.“

Nüsken schilderte die Drucksensation am Ende eines packenden Krimis so: „Dann habe ich ein bisschen abgewartet, die Torhüterin ist recht früh gesprungen. Ich konnte sie ein bisschen ausgucken, das war ganz gut. Ich bin so erleichtert, dass er reingegangen ist.“