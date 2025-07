Nach Gwinn-Abreise: DFB-Frauen setzen auf das Kollektiv

Der Ausfall der Kapitänin trifft das Team hart. Das Vertrauen in die Vertreterinnen Janina Minge und Carlotta Wamser ist aber groß.

„Es ist kein Einzelsport, sondern Teamsport“, sagte Nationalspielerin Linda Dallmann am Sonntag in Zürich. Wenn eine Spielerin ausfalle, „hat man ein bisschen mehr zu tun. Aber wir machen es so für Giuli“.