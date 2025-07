Nach Rot für Zopfzerren: Hendrich-Sperre offiziell

Kathrin Hendrich darf auf einen Einsatz in einem möglichen EM-Finale hoffen.

Nationalspielerin Kathrin Hendrich dürfte in einem möglichen EM-Finale für die DFB-Frauen auflaufen. Nach ihrer Roten Karte im Viertelfinale gegen Frankreich (6:5 i.E.) wurde die Defensivspielerin nur für ein Spiel gesperrt und verpasst das Halbfinale am Mittwoch (21 Uhr im LIVETICKER) gegen Weltmeister Spanien.

Im Falle eines Weiterkommens wäre die 33-Jährige im Endspiel am Sonntag in Basel aber wieder spielberechtigt. Die Entscheidung teilte die UEFA dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) am Dienstagabend mit.