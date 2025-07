Nati versetzt die Schweiz in Ekstase: "Erstklassig!"

Bereits vor der Partie hatten sich 14.000 Menschen zum Fanmarsch vom Bundesplatz zum Stadion in Bern versammelt, in der Arena verfolgten knapp 30.000 Zuschauer, wie Geraldine Reuteler (76.) und Alayah Pilgrim (90.) die Schweizerinnen Richtung K.o.-Runde schossen. "Das sind Träume, die für uns in Erfüllung gehen", betonte Wälti: "Vielleicht ist es sogar etwas, das wir uns so gar nie erträumt haben. Ich bin so stolz, dass wir das so aufsaugen und mit den Fans feiern konnten."