Spanien-Presse leidet nach Final-Drama: "Wenn man mit dem Feuer spielt, verbrennt man sich"

SPANIEN: „Der Traum endet im Albtraum!“

Mundo Deportivo: „Wie grausam Fußball sein kann. Spanien scheiterte in Basel knapp im Elfmeterschießen an England, das sich die Europameisterschaft sicherte. Nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft 2023 und der Europameisterschaft 2024 wird es keine Dreifachkrone geben.“

AS: " Grausames Ende für Spanien. Der Traum endet im Albtraum! Wenn man mit dem Feuer spielt, verbrennt man sich. Spanien lässt sich ein Finale aus der Hand nehmen, das sie früh unter Kontrolle und immer im Griff hatten. Geschichte wird aus Siegen geschrieben, aber auch aus Niederlagen. Spanien verlor das Finale der Europameisterschaft, hinterließ aber seinen Namen in goldenen Buchstaben. Grausamer hätte es nicht sein können, im Elfmeterschießen die Würfel in die Luft zu werfen. Mariona, Aitana und Salma verschossen ihre Schüsse. Cata rettete zwei. Das war zu wenig. Dass sie Salma für einen der Schüsse auswählten, wird Montse Tomé noch eine Weile verfolgen."

Sport: „Spanien verliert die Europameisterschaft in einem grausamen Finale, das durch Elfmeterschießen entschieden wird. Es gibt keine schmerzhaftere Art, ein Finale zu verlieren als im Elfmeterschießen. Spanien erreichte die Auslosung nach 120 Minuten titanischem Kampf und absolutem Einsatz, in denen es die besten Chancen hatte, in denen es dominierte und tapfer die Fahne schwenkte. England hielt dem Orkan der Spanierinnen stand und machte den Sieg im Elfmeterschießen perfekt. Schade. Doch vor der Qual stand der Kampf, der Mut, die Momente, die in Erinnerung bleiben.“