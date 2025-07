Trauerflor bei Frauen-EM nach Tragödie

Das Andenken an den verstorbenen Nationalspieler Diogo Jota beschäftigt auch beim Turnier in der Schweiz - speziell beim Duell zwischen Spanien und Portugal.

Das Andenken an den verstorbenen Nationalspieler Diogo Jota beschäftigt auch beim Turnier in der Schweiz - speziell beim Duell zwischen Spanien und Portugal.

Der tragischen Tod des portugiesischen Nationalspielers Diogo Jota wirft seinen Schatten auf die Fußball-EM der Frauen in der Schweiz.

Beim späten Abendspiel zwischen Spanien - wo Jota verunglückt ist - und seinem Heimatland Portugal spielen beide Mannschaften mit Trauerflor. Vor Anpfiff gab es eine Schweigeminute für den Landsmann der Portugiesinnen, zahlreiche Fans hielten Gedenkplakate in die Höhe.

Frauen-EM: Schweigeminute für Jota auch bei DFB-Spiel

Wie die Europäische Fußball-Union (UEFA) schon am Donnerstagmittag mitgeteilt hatte, soll es bei insgesamt vier Spielen der Frauen-EM in der Schweiz eine Gedenkminute geben.

Schon bei Belgien - Italien wurde an Jota erinnert, dasselbe wird auch vor dem Auftaktspiel der DFB-Frauen am Freitag (21.00 Uhr im LIVETICKER) in St. Gallen gegen Polen passieren, wie auch vorher bei Dänemark gegen Schweden.