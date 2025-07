Zwei Tage vor EM-Halbfinale: DFB-Trio trainiert individuell

Das reduzierte Programm im Rahmen der Einheit am Montagvormittag erfolgte nach DFB-Angaben noch aus Gründen der Regeneration nach dem Elfmeterkrimi im Viertelfinale am Samstag gegen Frankreich (6:5 i.E.).

Schon am Vorabend hatte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitgeteilt, dass Sarai Linder für die Begegnung mit den Weltmeisterinnen aus Spanien am Mittwoch (21.00 Uhr/ARD und DAZN) in Zürich ausfallen wird. Die Außenverteidigerin vom VfL Wolfsburg hat gegen Frankreich eine Kapsel-Band-Verletzung am linken Sprunggelenk erlitten.