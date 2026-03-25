Carter rassistisch beleidigt: Mann erhält Bewährungsstrafe

SID 25.03.2026 • 16:13 Uhr Ein 60-Jähriger wurde in England zu sechs Wochen Haft auf Bewährung verurteilt, da er der Europameisterin Jess Carter rassistische Nachrichten geschickt hatte.

Ein Mann, der während der Fußball-EM im Internet rassistische Beleidigungen an Europameisterin Jess Carter verschickt hat, ist in England zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Die sechs Wochen Haft wurden für zwölf Monate zur Bewährung ausgesetzt, zudem erhielt er eine vierjährige Sperre für Fußballveranstaltungen.

Während des Turniers im Vorjahr in der Schweiz hatte der 60 Jahre alte Täter zwei Beiträge über seinen TikTok-Account an die Verlobte der deutschen Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger verschickt. Der Mann hatte sich bereits bei einer früheren Anhörung schuldig bekannt, eine grob beleidigende Nachricht über ein öffentliches Kommunikationsnetz versendet zu haben.