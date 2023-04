Mischt RB Leipzig jetzt auch den Frauenfußball auf?

Am Sonntag kann das Team von Cheftrainer Saban Uzun seine Traumsaison krönen: Sollten sie die Frauen des SC Freiburg im Halbfinale schlagen, würden sie ins Pokalfinale gegen den VfL Wolfsburg einziehen. Die VfL-Frauen hatten am Samstag den FC Bayern mit 5:0 vom Platz gefegt .

Jetzt also geht‘s gegen Freiburg ums Finale. „Schon allein mit dieser Besonderheit kann ich kaum beschreiben, was das für uns bedeutet“, sagte Co-Trainerin Anja Mittag der dpa . „Diese Partie werden wir besonders genießen, vor allem die Spielerinnen.“

Wettbewerbsvorteil durch undurchsichtige Strukturen

Mit Siegen am Fließband und einem Vorsprung von 18 Punkten auf den ersten Nicht-Aufstiegsplatz ist der Aufstieg nur noch eine Formalie. Für die kommende Saison in der Bundesliga verstärkten sie sich bereits mit Nina Räcke von der SGS Essen.

Alles in Butter also? Keineswegs. Kritiker weisen auf ähnliche Probleme wie bei den Herren hin, die undemokratischen Strukturen innerhalb des Klubs sind vielen ein Dorn im Augen und mancher sieht einen unfairen Wettbewerbsvorteil.

Das will man auch in der kommenden Spielzeit - und der Blick geht langfristig sogar Richtung Bundesligaspitze. Spätestens im dritten Jahr soll das Team möglichst um die Champions-League-Qualifikation mitspielen und sich zur dritten Kraft hinter Bayern und Wolfsburg etablieren.

Kein einfacher Start der RB Frauen

Die Leipziger Frauenfußballabteilung wurde 2016/17 aus dem Boden gestampft. Der Einstieg in die Liga verlief nicht reibungslos. 2016 erklärte der Bischofswerdaer FV 08 zehn Minuten vor Anpfiff des ersten Ligaspiels nicht gegen RB Leipzig anzutreten. In Abstimmung mit den Ligakontrahenten einigte sich der Verein darauf, Auflagen, wie die Pflicht, eine bestimmte Anzahl an Jugendspielerinnen in der Startelf vorzuweisen, zu erfüllen.