HSV macht Aufstieg perfekt! Jubel kennt keine Grenzen

Traumtor leitet HSV-Aufstieg ein

Dämpfer für ambitioniertes Berlin-Projekt

Mit Ex-Nationalspielerin Ariane Hingst als Sport-Geschäftsführerin und prominenten Unterstützerinnen will Viktoria in den kommenden fünf Jahren in die Bundesliga aufsteigen. Zwar reichte es zur Meisterschaft in der Regionalliga Nordost, in der Relegation hatte der Titelträger aus dem Norden aber die besseren Karten. Den Sprung in die 2. Liga schaffte am Sonntag zudem Borussia Mönchengladbach.