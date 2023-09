DFB-Pokal der Frauen: Wolfsburg empfängt Bremen

Dauergewinner VfL Wolfsburg trifft im Achtelfinale des DFB-Pokals der Frauen auf den Bundesliga-Konkurrenten Werder Bremen, Meister Bayern München muss beim Regionalligisten Kickers Offenbach antreten. Dies ergab die Auslosung am Montagabend in der Highlight-Show "Nachspielzeit" der Frauen-Bundesliga bei Sky.

Elf von zwölf Bundesligisten sind noch im Rennen, lediglich Aufsteiger 1. FC Nürnberg war mit 0:1 beim Zweitligisten Carl Zeiss Jena in der zweiten Runde ausgeschieden. Die Runde der letzten 16 wird am 25. und 26. November ausgetragen, das Finale findet am 9. Mai 2024 in Köln statt.