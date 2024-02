Transfer-Weltrekord! US-Klub greift tief in die Tasche

Dieser Transfer ist mutmaßlich historisch: Für die sambische Nationalspielerin Racheal Kundananji zahlt der erst im Vorjahr gegründete US-Klub Bay FC Berichten zufolge eine Sockelablöse von 735.000 Euro an Madrid CFF. Damit wäre sie die bislang teuerste Spielerin der Geschichte.

Der neue Klub aus der Region San Francisco bestätigte am Dienstag die Verpflichtung der 23-Jährigen bis Ende der Saison 2027 inklusive einer Option für ein weiteres Jahr.

Weder Madrid noch der Bay FC nannten in ihren offiziellen Mitteilungen konkrete Zahlen. Nach übereinstimmenden Angaben von internationalen Medien kann die Ablösesumme mit einem Bonus auf 810.000 Euro steigen.

Ambitioniertes US-Team geht in seine erste Saison

Der bisherige Ablöserekord war erst in diesem Winter beim Wechsel der Kolumbianerin Mayra Ramirez von UD Levante zu Chelsea mit 450.000 Euro plus 50.000 Euro Boni aufgestellt worden. Den Weltrekord bei den Männern hält der Brasilianer Neymar, für den Paris St. Germain 2017 222 Millionen Euro an den FC Barcelona überwies.