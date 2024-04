Ex-Nationaltorhüterin Schult wagt Comeback beim HSV

Das klingt spektakulär: Almuth Schult will es noch einmal wissen. Die frühere Torhüterin der deutschen Nationalmannschaft wagt beim Hamburger SV in der 2. Fußball-Bundesliga ein Comeback.

Die 33-Jährige, zuletzt auch immer Talk-Gast im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 , kehrt mit sofortiger Wirkung an die Elbe zurück, vorerst bis zum Saisonende.

Der Wechsel ist durch einen Passus in den Statuten möglich, der Müttern nach der Geburt die Rückkehr auch außerhalb der ansonsten geltenden Transferfristen ermöglicht. Schult bekam im August 2023 ihr drittes Kind.

Schult wieder im Tor - in der 2. Liga

Sie blickt in ihrer Karriere zurück auf bislang 180 Bundesliga-Spiele, 53 Partien in der Champions League und 66 Spiele für das deutsche A-Nationalteam, mit dem sie 2013 Europameister wurde und drei Jahre später in Rio Olympia-Gold gewann.