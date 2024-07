Besonderer Transfer von Alisha Lehmann fix

Alisha Lehmann ist eine der berühmtesten Fußballerinnen der Welt. Nun sucht die Schweizerin ein neues Abenteuer in Italien.

Nach drei Jahren verlässt sie Aston Villa und wechselt nach Italien zu Juventus Turin. In ihrer Laufbahn in der englischen Liga hat Lehmann insgesamt 19 Tore erzielt und zehn Vorlagen gegeben. Für die Schweizer Nationalmannschaft hat sie bislang 52 Spiele absolviert.

Die 25-Jährige, die auf Instagram mehr als 16 Millionen Follower hat, unterzeichnete bei den Italienern einen Vertrag bis 2027. Der Transfer hatte sich in den letzten Wochen bereits abgezeichnet, jetzt ist er fix. Am Freitag wurde schließlich ein Foto veröffentlicht, welches sie auf dem Weg zum Medizincheck in Italien zeigt.