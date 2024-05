Alisha Lehmann mit emotionaler Botschaft

Die Schweizer Star-Fußballerin von Aston Villa sendete in einer Instagram -Story Abschiedsworte an Ward, die am Ende der Saison als Trainerin bei Aston Villa aufhören wird.

„Danke für alles, tolle drei Jahre in diesem tollen Verein“, schrieb Lehmann an die 40-Jährige, unter deren Regie die Villans in der Women‘s Super League (WSL) in der Saison 2022/‘23 mit dem fünften Platz die beste Platzierung einer Frauen-Mannschaft des Klubs schafften, dazu auch ins Halbfinale des FA-Cups und ins Viertelfinale des Conti-Cups einzogen.