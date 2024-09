Bayern-Frauen mit lockerem Pflichtsieg im DFB-Pokal

Bayern München hat in der noch jungen Saison weiter eine weiße Weste. Der deutsche Fußball-Meister setzte sich in der zweiten Runde des DFB-Pokals locker-leicht 6:0 (2:0) beim Zweitligisten SC Sand durch und gewann damit nach dem Supercup und dem Ligastart auch das dritte Pflichtspiel.

Leverkusen und Wolfsburg ohne Probleme

Wolfsburg war schon am Freitag beim Regionalligisten Hertha BSC (6:0) weitergekommen. Am Samstag gaben sich auch die Bundesligisten Carl Zeiss Jena (3:2 i.E. in Meppen) und SC Freiburg (2:1 in Nürnberg) keine Blöße.