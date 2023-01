Frauen-WM: adidas präsentiert offiziellen Spielball "Oceaunz"

Der deutsche Sportartikelhersteller adidas hat am Dienstag den offiziellen Spielball für die Fußball-WM der Frauen in Australien/Neuseeland (20. Juli bis 20. August) vorgestellt.

Der schwierig klingende Name des Balles lautet „Oceaunz“ und soll das Miteinander von Australien und Neuseeland als Gastgebernationen des Turniers widerspiegeln. (NEWS: Alles zur Frauen-Bundesliga)

Auch das Design des Balles ist von den „einzigartigen Landschaften der beiden Gastgeberländer“ inspiriert. Zum neunten Mal in Folge wird bei einer Frauen-WM mit einem adidas-Ball gespielt.

Das Eröffnungsspiel der WM findet am 20. Juli zwischen Gastgeber Neuseeland und Norwegen statt. Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet ihr erstes Spiel in Gruppe H am 24. Juli gegen Marokko. (DATEN: Die Tabelle der Frauen-Bundesliga)