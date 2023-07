Frauen-WM: Positive Nachricht für DFB-Team

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Und noch mehr: Das Duo sei „komplett einsatzfähig, sie waren am Morgen auch ganz normal im Spielersatztraining“, berichtete Co-Trainerin Britta Carlson am Tag nach dem enttäuschenden 1:2 (0:0) gegen Kolumbien .

Nach Kolumbien-Pleite: EM-Heldin Hegering wieder fit

Hegering hat nach einer Fersenprellung noch kein WM-Spiel in Australien absolviert, die 33-Jährige vom VfL Wolfsburg war im vergangenen Sommer eine wichtige Stütze in der Innenverteidigung der DFB-Elf. Hegering verfügt über die größte Erfahrung in der Defensive, die gegen Kolumbien das eine oder andere Mal wackelte.