Frauen-WM: Alarm! Wie gut ist Deutschland wirklich?

Beim ersten Gegentor wurde der Ball nach einer Ecke nicht aus der Gefahrenzone geklärt, woraufhin Supertalent Linda Caicedo per Traumtor in den Winkel traf. Kurz vor Schluss stand schließlich Kolumbiens Verteidigerin Manuela Vanegas völlig frei im Strafraum und sorgte problemlos für das zweite Tor nach einer Ecke - welches Deutschland in der siebten Minute der Nachspielzeit mitten ins Herz traf.