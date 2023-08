DFB-Frauen wollen "Druck in Energie ummünzen"

Die deutschen Fußballerinnen gehen gelassen mit der kniffligen Ausgangslage vor dem WM-Gruppenfinale gegen Südkorea um. "Klar, wir brauchen den Sieg, das ist auch unser Anspruch. Wir versuchen, den Druck in Energie umzumünzen", sagte Linksverteidigerin Chantal Hagel vor der Partie in Brisbane am Donnerstag (12.00 Uhr MESZ/ZDF). Um sicher ins Achtelfinale einzuziehen, benötigen die DFB-Frauen einen Erfolg.