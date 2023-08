Eklat-Kuss absolut okay? Rummenigge kassiert Gegenwind: "Völlig idiotisch"

Die Erfurter Kommunalpolitikerin Jana Rötsch schrieb: „Als Frau würde ich ja - sorry, mit Verlaub - sagen, dass alte weiße Männer eher schlecht beurteilen können, was für Frauen ‚absolut okay‘ sein soll. Aber was weiß ich schon... (Ich bin diese sexistische, frauenverachtende Kacke so leid.)“