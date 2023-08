Frauen-WM: Wontorra kritisiert DFB-Frauen - Netzreaktionen zum Debakel

Aus und vorbei! Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft ist bei der Fußball-WM in Australien und Neuseeland bereits in der Vorrunde ausgeschieden . Das Team um Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg kam im letzten Gruppenspiel gegen Südkorea nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus und verpasste somit als Gruppendritter das Achtelfinale.

Während Alexandra Popp, Jule Brand und Co. nach der Partie noch um Worte rangen, waren die Meinungen und Kommentare in den sozialen Medien ziemlich deutlich. SPORT1 fasst die wichtigsten Netzreaktionen zum überraschenden WM-Aus zusammen.

Lobrecht findet Grund für DFB-Debakel

Olaf Scholz (Bundeskanzler): „Was für ein Spiel! Millionen in Deutschland haben mitgefiebert - am Ende hat es leider nicht gereicht. Die nächste Chance wird kommen. Danke für Euren Einsatz.“

Laura Wontorra (TV-Moderatorin): „Ich kann es noch gar nicht so richtig glauben. Ich bin mit so einer Euphorie hier heute ins Stadion gefahren und war mir zu 1000 Prozent sicher, dass wir gegen Südkorea gewinnen werden. Das zeitgleich auch noch Marokko was holt, ist auch unfassbar, aber so ist es und so ist der Fußball. Man muss am Ende des Tages auch sagen: Es war von den deutschen Mädels ein bisschen zu wenig – sowohl gegen Kolumbien als auch heute hier gegen Südkorea. Ich fand, wir waren hinten sehr wackelig zu Beginn der ersten Hälfte.“