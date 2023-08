Infantino prahlt bei Frauen-WM: „FIFA hatte wieder Recht“

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat kurz vor Ende der WM in Australien und Neuseeland die Ausweitung auf 32 Teams verteidigt. „Es tut mir leid, aber wie so oft in den letzten Jahren hatte die FIFA wieder einmal recht“, sagte der Schweizer in Sydney. Die von Kritikern befürchteten zweistelligen Ergebnisse hab es nicht gegeben, das Turnier sei „das größte und beste“ der Geschichte gewesen.