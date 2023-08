Frauen-WM: Sexismus-Eklat um deutsche Starspielerin

Gefallen ist der unangebrachte Kommentar beim 1:2 des DFB-Teams gegen Kolumbien am Sonntag. In der 60. Minute hatte Popp eine der wenigen deutschen Torchancen vergeben.

Beim privaten TV-Sender RCN erklärte Fernández daraufhin: „Du wirst heute nichts tun, Puppe. Du siehst hübsch aus und so, aber es tut mir leid.“ Damit lag er übrigens nicht nur verbal daneben, sondern auch fachlich. Popp erzielte kurz vor Schluss den Ausgleich für Deutschland.

Popp-Eklat: TV-Kommentator nicht zum ersten Mal auffällig

Kuriose Randnotiz: Wie Popp in ihrer jüngst erschienen Autobiografie verraten hat, wurde ihr von ihrem einstigen Trainer Horst Westermann in der Jugend tatsächlich der Spitzname „Puppe“ verpasst. Was dem Kommentator aber wohl nicht bekannt sein dürfte.