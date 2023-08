Kuss-Eklat: Rubiales will sich mit Video an FIFA entlasten - Hermoso irritiert

Rubiales hatte Weltmeisterin Jennifer Hermoso bei der WM-Siegerehrung auf den Mund geküsst . In dem angeblich im Teambus der Spanierinnen nach dem Titelgewinn gemachten Clip witzeln einige Spielerinnen in lockerer Atmosphäre über den Vorfall.

Auch Hermoso ist in dem Video zu sehen - und irritiert, wie sie mit Sektflasche in der Hand in bester Stimmung zu ihren Teamgefährtinnen sagt: „Er war bewegt und so. Er kommt und fasst mich so an.“