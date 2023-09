Frauen-WM: Rubiales mit neuen Aussagen zu Kuss-Skandal - „Wie ein Kuss für eine meiner Töchter“

So ein Kuss sei unter Freunden und in der Familie „sehr, sehr üblich“ und „meine Absichten waren edel, enthusiastisch, 100 Prozent nicht-sexuell, 100 Prozent, ich wiederhole, 100 Prozent“, sagte Rubiales.

England: „Missbrauch ist Missbrauch“

Rubiales: „Die Wahrheit kommt ans Licht“

In dem Interview sprach Piers Morgan den ehemaligen Verbandschef mit der Frage „Kein Missbrauch?“ explizit auf das Statement an, jedoch blockte der 46-Jährige den Vorwurf mit den Worten „Nein, natürlich nicht. Es ist ein überschwänglicher, glücklicher Moment“ ab. Beschämt betonte er: „Ich habe volles Vertrauen, dass die Wahrheit ans Licht kommt und alles in Ordnung sein wird. Schauen Sie sich mein Gesicht an, ich bin ein guter Kerl.“