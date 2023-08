Hamann watscht Rubiales ab - und alle, die dessen Verhalten verharmlosen

Harsche Kritik am spanischen Fußball-Verbandsboss Luis Rubiales hat Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann geübt. „Dieser Mann hat im Fußball nichts verloren“, wetterte der 50 Jahre alte Sky-Experte. Am Samstag hatte der Weltverband FIFA Rubiales, der sich auf einer außerordentlichen Generalversammlung des Verbandes am vergangenen Freitag geweigert hatte, zurückzutreten, für 90 Tage vorläufig gesperrt.