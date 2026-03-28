Tuchel streicht acht England-Stars

Maximilian Huber 28.03.2026 • 22:20 Uhr Vor dem zweiten Testspiel am Dienstag gegen Japan verlassen acht England-Stars das Lager der Nationalmannschaft. Harry Kane stößt hingegen zum Kader von Thomas Tuchel dazu.

Vor dem zweiten Testspiel der englischen Nationalmannschaft am Dienstag gegen Japan hat Nationaltrainer Thomas Tuchel wie erwartet große Veränderungen am Kader vorgenommen.

Wie der englische Fußballverband am Samstag mitteilte, verlassen acht Spieler das Lager der Three Lions vorzeitig und kehren zu ihren Vereinen zurück.

Arsenal-Trio verlässt das Team

So gehört das Arsenal-Trio um Bukayo Saka, Declan Rice und Noni Madueke gegen die Japaner nicht mehr zum Team von Tuchel. Saka und Rice standen bereits beim 1:1 gegen Uruguay nicht im Kader, das Duo reiste nun für medizinische Untersuchungen vorzeitig ab. Madueke musste in der 38. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden; der 24-Jährige verließ das Lager ebenfalls.

Auch Adam Wharton, der in der Premier League für Crystal Palace aufläuft, verletzte sich gegen Uruguay und reiste ab. Innenverteidiger John Stones hatte sich am Freitag im Training verletzt, weshalb er früher als gedacht zu Manchester City zurückkehrt.

Aaron Ramsdale (Newcastle United), Fikayo Tomori (AC Mailand) und Dominic Calvert-Lewin (Leeds United) verließen ebenfalls das Team. Einen Grund, warum Tuchel auf das Trio verzichtet, gab der englische Verband nicht an.

Tuchel setzt nach Pause wieder auf Kane

Für das Spiel gegen Japan neu dabei sind Dean Henderson, Nico O’Reilly, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Dan Burn, Elliot Anderson, Morgan Rogers, Anthony Gordon und Bayern-Star Harry Kane.

Tuchel hatte einem Großteil seiner Spieler für das erste Testspiel eine Pause verordnet, weshalb unter anderem Kane erst im zweiten Freundschaftsspiel zum Einsatz kommen wird.