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Besondere Premiere für drei BVB-Juwele

Premiere für drei BVB-Juwele

Die drei BVB-Juwele Filippo Mane, Samuele Inácio und Luca Reggiani sind für die italienische Nationalmannschaft nominiert. Die drei Youngster könnten für die Azzurri debütieren.
BVB-Youngster Samuele Inácio spricht nach seinem ersten Bundesliga-Tor über die Emotionen und seine Teamkollegen Niklas Süle und Julian Brandt.
Johannes Vehren
Die drei BVB-Juwele Filippo Mane, Samuele Inácio und Luca Reggiani sind für die italienische Nationalmannschaft nominiert. Die drei Youngster könnten für die Azzurri debütieren.

Besondere Nachricht für drei Juwelen von Borussia Dortmund! Italiens Interims-Nationaltrainer Silvio Baldini hat Filippo Mane, Samuele Inácio und Luca Reggiani nominiert. Das Trio steht für die beiden Freundschaftsspiele gegen Luxemburg und Griechenland erstmals im Kader der Azzurri.

Die beiden Partien finden am 3. Juni in Luxemburg und am 7. Juni auf Kreta statt. Italien ist nach der Playoff-Enttäuschung gegen Bosnien und Herzegowina nicht für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko qualifiziert.

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Baldini tauscht fast kompletten Kader aus

Nach der Enttäuschung in den Playoffs trat Gennaro Gattuso zurück, woraufhin Baldini (bisheriger U21-Coach Italiens) das Amt interimsweise übernahm. Für seine erste Nominierung tauschte er beinahe den gesamten Kader aus.

Baldini erklärte, dass es keinen Sinn ergebe, Spieler aus dem üblichen Azzurri-Kader zu berufen, weshalb er jungen Talenten Chancen geben möchte, sich zu beweisen. Neben den drei BVB-Talenten steht auch Fabio Chiarodia von Borussia Mönchengladbach im Aufgebot.

Einzig Torhüter und Kapitän Gianluigi Donnarumma von Manchester City sowie Pietro Comuzzo, Marco Palestra, Niccolò Pisilli und Francesco Pio Esposito gehören von den 24 Spielern bereits zur A-Nationalmannschaft. Das Durchschnittsalter des Kaders beträgt 20 Jahre und sechs Monate.

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