Besondere Premiere für drei BVB-Juwele

Besondere Nachricht für drei Juwelen von Borussia Dortmund! Italiens Interims-Nationaltrainer Silvio Baldini hat Filippo Mane, Samuele Inácio und Luca Reggiani nominiert. Das Trio steht für die beiden Freundschaftsspiele gegen Luxemburg und Griechenland erstmals im Kader der Azzurri.
Premiere für drei BVB-Juwele
Die beiden Partien finden am 3. Juni in Luxemburg und am 7. Juni auf Kreta statt. Italien ist nach der Playoff-Enttäuschung gegen Bosnien und Herzegowina nicht für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko qualifiziert.
Baldini tauscht fast kompletten Kader aus
Nach der Enttäuschung in den Playoffs trat Gennaro Gattuso zurück, woraufhin Baldini (bisheriger U21-Coach Italiens) das Amt interimsweise übernahm. Für seine erste Nominierung tauschte er beinahe den gesamten Kader aus.
Baldini erklärte, dass es keinen Sinn ergebe, Spieler aus dem üblichen Azzurri-Kader zu berufen, weshalb er jungen Talenten Chancen geben möchte, sich zu beweisen. Neben den drei BVB-Talenten steht auch Fabio Chiarodia von Borussia Mönchengladbach im Aufgebot.
Einzig Torhüter und Kapitän Gianluigi Donnarumma von Manchester City sowie Pietro Comuzzo, Marco Palestra, Niccolò Pisilli und Francesco Pio Esposito gehören von den 24 Spielern bereits zur A-Nationalmannschaft. Das Durchschnittsalter des Kaders beträgt 20 Jahre und sechs Monate.